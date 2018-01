Mundo

EUA ameaçam com sanções pessoas ligadas ao Kremlin

Victor Carvalho

Na véspera de Donald Trump se dirigir ao país para mais um discurso sobre o “Estado da União”, o Departamento norte-americano do Tesouro recordou que tem em seu poder uma lista com 114 nomes de pessoas que mantêm, apesar dos sucessivos avisos do Governo, uma suspeita ligação ao Kremlin, a Vladimir Putin e a outros membros do Governo russo.

Chefe de Estado russo adverte os EUA sobre insistência neste tipo de ameaças e promete retaliação

Fotografia: Alexey Nikolsky | Sputnik |AFP

Este lembrete surgiu em forma de um relatório tornado público e recorda que foi criada há um ano uma lei que exigia a identificação e o registo de pessoas com ligações ao Kremlin, acrescentando que isso não implica, pelo menos para já, a aplicação de sanções.

“As pessoas que estão identificadas nesta lista são potenciais alvos destas sanções, mas isso não implica necessariamente uma aplicação mecânica das sanções previstas caso estas se tornem efectivas”, refere um preâmbulo do relatório agora tornado público em Washington.

Não obstante este “suavizar” dos efeitos do aviso, a verdade é que as 114 pessoas que constam do relatório estarão já a ser monitorizadas nas suas acções, o que constitui uma descarada violação à sua liberdade individual uma vez que não estão indiciadas por qualquer tipo de crime nem foram previamente notificadas desta situação.

A lei a que se refere o relatório do Departamento de Tesouro foi aprovada há ano e meio e visou, fundamentalmente, travar as posteriores consequências de uma eventual interferência russa no processo eleitoral norte-americano.

A posição da Casa Branca tem sido no sentido de dizer que a aplicação de eventuais sanções contra algumas dessas 114 pessoas não se justifica pelo facto de a simples existência da lei servir como um factor de dissuasão para evitar repetir comportamentos anteriores.

Em Julho de ano passado, o Presidente Donald Trump travou a aplicação de um pacote de sanções à Rússia devido à sua alegada interferência no processo eleitoral, congelando desse modo uma lei que tinha sido aprovada nas duas câmaras com apenas cinco votos contra. Mas, esta posição de Trump tem apenas um carácter temporário e se a lei voltar a ser votada o Presidente dos Estados Unidos não tem como voltar a travar a sua aplicação.

A imprensa norte-americana recordava ontem que a Casa Branca tinha até segunda-feira última para avançar com sanções contra entidades que tivessem negócios “significativos” com os serviços de informação e de defesa russos, como a lei aprovada exige, a menos que notificasse o Congresso de que os potenciais alvos dessas sanções tivessem reduzido substancialmente o volume de negócios que tinham com estes sectores. A estação televisiva CNN, citando o Departamento de Estado dizia ontem que “a lei aprovada já está a ter o objectivo pretendido e que os potenciais alvos dessas sanções foram informados, em público e em privado, que estes negócios podem levar a sanções. Por essa razão, a administração norte-americana defende que não é necessário, para já, avançar com a implementação de sanções”.



Rússia avisa para consequências

Mas, a verdade é que as autoridades russas não estão satisfeitas com estes desenvolvimentos da situação e deixaram já um aviso aos norte-americanos de que a divulgação que agora foi feita da lista de pessoas a serem sancionadas pode aumentar ainda mais as tensões entre os dois países.

Em declarações à agência de notícias russa RIA Novosti, um porta-voz do Kremlin, Aleksey Chepa, disse que o aviso feito pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos sobre a referida lista de 114 personalidades com ligações à Rússia, “é mais um passo que, obviamente, leva à escalada de tensões”.

“A liderança norte-americana não vê por si própria as consequências das suas acções, mas estas colocam em causa as relações entre os países no mundo, e podem ter consequências muito, muito sérias”, sublinhou.