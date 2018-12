Mundo

EUA anunciam retirada de militares da Síria

Os Estados Unidos vão retirar da Síria os dois mil soldados norte-americanos no terreno, “de forma rápida e completa”, informaram ontem agências internacionais.

Fotografia: DR

A iniciativa terá partido do próprio Presidente dos EUA, Donald Trump, e tem efeito já em 2019, embora os norte-americanos continuem com tropas no Iraque, com capacidade de desferir ataques na Síria, referiram as agências de notícias.

Numa mensagem divulgada no Twitter, que parece confirmar a notícia da retirada das tropas norte-americanas, Trump diz que os Estados Unidos atingiram o objectivo na Síria, que era vencer o grupo extremista Estado Islâmico.

De acordo com fontes do Pentágono, citadas por vários meios de comunicação social, as forças militares dos EUA estão a preparar a retirada do contingente de cerca de dois mil soldados, da zona nordeste da Síria.

Durante a campanha presidencial de 2016, Donald Trump defendeu a diminuição da presença militar norte-americana na região do Médio Oriente.