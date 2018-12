Mundo

EUA deixam de financiar missões da ONU em África

Os Estados Unidos vão deixar de contribuir financeiramente para missões de paz das Nações Unidas no continente africano, por as considerar improdutivas, segundo a nova estratégia da Administração do Presidente Do-nald Trump.

Missão de capacetes azuis ameaçada com menos recursos

Fotografia: DR

A estratégia foi apresentada pelo conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, que disse que os Estados Unidos “não vão fornecer mais assistência indiscriminada por todo o continente africano sem foco ou priorização”.

“Não vamos continuar a apoiar missões de paz da ONU improdutivas, infrutíferas e inexplicáveis”, afirmou John Bolton, no discurso de apresentação da nova estratégia para África, na Heritage Foundation, em Washington.

A nova estratégia da Casa Branca baseia-se em três objectivos: apostar nas rela-ções comerciais directas com países africanos, impedir as ameaças terroristas e conflitos violentos no continente e deixar de contribuir para missões de paz da Organização das Nações Unidas que se têm mostrado ineficazes. John Bolton declarou que o objectivo é garantir que os impostos norte-americanos para ajuda internacional sejam usados “de forma eficiente e eficaz” e que, desta forma, será dada prioridade aos interesses nacionais.

Os fundos norte-americanos vão ser aplicados em “países-chave” e objectivos estratégicos particulares dos Estados Unidos, apoiando o direito de autodeterminação e independência dos países africanos, declarou o conselheiro de Segurança Nacional.

As relações comerciais entre as regiões serão redefinidas por um benefício para os países africanos, na salvaguarda da independência e suficiência económica, e vão significar novas oportunidades para negócios originários dos Estados Unidos e trabalhadores norte-americanos, disse John Bolton.

Em causa estão, sobretudo, as missões de paz em Abyei e Darfur (Sudão), no Mali, na República Centro Africana, na República Democrática do Congo, no Saara Ocidental, na Somália e no Sudão do Sul.