Mundo

EUA e Coreia do Sul suspendem exercícios

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul suspenderam iminentes exercícios de defesa aérea para dar aos esforços diplomáticos com a Coreia do Norte “toda oportunidade de continuarem”, anunciaram as Forças Armadas norte-americanas.

Ministro de Defesa da Coreia do Sul, Jeong Kyeong-doo

Fotografia: DR

O Pentágono disse que a decisão de suspender os exercícios “Vigilant Ace”, previstos para Dezembro, foi tomada pelo secretário de Defesa dos EUA, Jim Mattis, e pelo ministro de Defesa da Coreia do Sul, Jeong Kyeong-doo, que se encontraram em Singapura na sexta-feira.

O “Vigilant Ace” é um de diversos exercícios que foram suspensos para encorajar o diálogo com o objectivo de que a Coreia do Norte abra mão das suas armas nucleares, de acordo com a publicação da Reuters.