EUA e Japão coordenam posições sobre Pyongyang

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, reuniu-se ontem em Tóquio com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, para coordenar as posições dos dois países no processo de diálogo com a Coreia do Norte, um dia antes da visita do alto funcionário da administração de Trump a Pyongyang.

Secretário de Estado norte-americano foi recebido pelo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe

Fotografia: DR

Pompeo e Abe discutiram sobre o estado das conversações com o Governo do Presidente Kim Jong-un durante um encontro realizado no gabinete do primeiro-ministro do Japão, na primeira etapa da viagem pelo continente asiático que está a ser realizada pelo chefe da diplomacia norte-americana.

Abe transmitiu a Pompeo a vontade de manter uma postura comum na hora de lidar com a Coreia do Norte na actual fase de distensão, enquanto o chefe da diplomacia norte-americana destacou a importância do apoio do Japão neste processo, segundo fontes governamentais japonesas à agência de notícias “Kyodo”.

A viagem do secretário de Estado norte-americano tem como objectivo programar uma segunda cimeira entre o líder norte-coreano e o Presidente americano Donald Trump, e também para insistir na mensagem de que o regime de sanções a Pyongyang deve ser mantido intacto.

Após a passagem por Tóquio, onde também se reuniu com o chefe da diplomacia japonês, Taro Kono, Pompeo segue hoje para Pyongyang para manter um encontro com o próprio Kim Jong-un.

O secretário de Estado norte-americano realçou durante a viagem que é necessário que ambas as partes construam “confiança suficiente” para que possam avançar no processo de desnuclearização, que está estagnado devido a divergências sobre a forma como será feito o desarmamento de Pyongyang e sobre as garantias de segurança que Washington concederá em troca.

Apesar dessas diferenças, Pompeo mostra-se confiante de que a sua terceira visita à capital norte-coreana permitirá concretizar uma nova reunião entre Kim e Trump, depois da histórica cimeira que ambos realizaram em Junho em Singapura.

Após a viagem a Pyongyang, o secretário de Estado norte-americano desloca-se, ainda hoje, para Seul para se encontrar com o Presidente sul-coreano Moon Jae-in com quem abordará os resultados da última cimeira inter-coreana realizada no mês passado.

Na segunda-feira, Pompeo viaja para a China, onde os seus planos preliminares incluem encontros com o seu homólogo chinês, Wang Yi, e com o conselheiro de Estado, Yang Jiechi, num momento de forte tensão nas relações bilaterais devido à guerra comercial entre os dois países, além das acusações de ingerência em processos eleitorais e os desencontros no âmbito militar.