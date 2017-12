Mundo

EUA impõem novas sanções

Victor Carvalho

Dois oficiais generais da Coreia do Norte estão desde ontem sob sanções impostas pelos Estados Unidos. Tratam-se de Kim Jong-sik e de Ri Pyong-chol, considerados como “líderes chave” do programa de mísseis balísticos da Coreia do Norte.

Fotografia: AFP

A Coreia do Norte, que havia considerado as sanções impostas na semana passada pelo Conselho de Segurança como um “acto de guerra”, ainda não reagiram a esta decisão unilateral dos Estados Unidos.

Os dois oficiais generais que agora estão sob a alçada dos norte-americanos têm sido regularmente fotografados ao lado do líder norte-coreano Kim Jong-un sempre que este faz pronunciamentos relacionados com o lançamento de mísseis.

No essencial estas sanções impostas pelos Estados Unidos visam impedir que os dois oficiais generais beneficiem de qualquer apoio internacional e visam, sobretudo, advertir a Rússia e a China para as consequências de terem para com eles contactos que não sejam os que visam convencê-los a abandonar a liderança do programa de desenvolvimento dos mísseis balísticos.

Além disso, todas as contas bancárias que eventualmente tenham no exterior terão que ser congeladas sob pena de que os países que o não fizerem serem alvo de medidas retaliatórias da parte dos Estados Unidos.

De acordo com a agência Reuters, os dois homens, juntamente com Jang Chan-ha (já sob sanções dos Estados Unidos) são os responsáveis por todo o programa de desenvolvimento de mísseis balísticos beneficiando, por isso mesmo, da máxima confiança de Kim Jong-un com quem partilham, também, uma enorme popularidade imposta pelos meios de informação locais.

De acordo com a mesma agência Ri Pyong-chol é um antigo general da força aérea educado na Rússia, enquanto Kim Jong-sik é um antigo general especializado no lançamento de mísseis.



Resposta ao Conselho de Segurança da ONU



Entretanto, a Coreia do Norte considerou como um “acto de guerra” as novas sanções aplicadas na sexta-feira pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas contra os seus programas nuclear e de mísseis balísticos.

“Rejeitamos totalmente as últimas sanções da ONU”, declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte.

Num comunicado divulgado pela agência de notícias oficial KCNA, a diplomacia norte-coreana considera as sanções “um atentado violento contra a soberania” do país e “um acto de guerra que destrói a paz e a estabilidade da península coreana e da região”.

Para sublinhar a sua posição, Pyongyang deixou uma ameaça: “Se os Estados Unidos querem viver em paz, deveriam abandonar a sua política hostil contra a República Popular Democrática da Coreia e aprender a coexistir com uma nação que tem armas nucleares”.

Na passada sexta-feira o Conselho de Segurança das Nações Unidas impôs um novo pacote de sanções à Coreia do Norte como resposta ao ensaio de um míssil balístico intercontinental, com capacidade para atingir o território norte-americano. Na altura, os 15 Estados-membros do Conselho de Segurança aprovaram por unanimidade uma resolução proposta pelos Estados Unidos, que reforça as amplas sanções internacionais impostas contra o regime da Coreia do Norte.

Estas sanções incluem sérias restrições ao envio de combustíveis para Pyongyang e a repatriação dos norte-coreanos que trabalham no estrangeiro, e cujos rendimentos beneficiam o Governo do país.

A administração norte-americana sublinha que a resolução reduzirá em cerca de 90 por cento o acesso a gasolina, gasóleo e outros derivados do petróleo. As novas sanções da ONU, prevê a possibilidade do Conselho de Segurança poder impor novas reduções no fornecimento de petróleo à Coreia do Norte em caso de novos ensaios com mísseis balísticos intercontinentais.

Esta mesma resolução exige a todos os países que expulsem os trabalhadores norte-coreanos num prazo máximo de dois anos.

Na discussão da moção que aprovou este novo pacote de sanções é referido que cerca de 100 mil norte-coreanos trabalham fora do seu país, na sua maioria na China e Rússia o que gera anualmente uma receita para a Coreia do Norte avaliada pelos americanos em 500 milhões de dólares.

De acordo com os promotores destas sanções, o objectivo consiste em dificultar o financiamento dos programas nuclear e de armamento norte-coreanos e forçar as autoridades de Pyongyang a negociar.

A Coreia do Norte já garantiu que vai manter em execução o seu programa de desenvolvimento de mísseis balísticos o que deixa antever a possibilidade de novas sanções serem aprovadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.