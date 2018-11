Mundo

EUA prometem rigor na outorga de asilo

A secretária da Segurança Interna dos Estados Unidos reiterou, durante a visita à fronteira entre San Diego e Tijuana (México), que o país vai ser muito rigoroso na avaliação dos pedidos de asilo.

Fotografia: DR

“A crise é real e está do outro lado deste muro”, afirmou Kirstjen Nielsen, rosto da política de “tolerância zero” dos EUA, sublinhando que a “Administração norte-americana não vai tolerar qualquer pedido de asilo sem fundamento, ou qualquer entrada ilegal” no país.

De acordo com a responsável, a caravana de migrantes, que partiu das Honduras há mais de um mês, junta agora seis mil e 200 migrantes na cidade mexicana de Tijuana, fronteiriça com os Estados Unidos, e outros três mil em Mexicali, mais para o interior. Kirstjen Nielsen afirmou ainda que, pelo menos, 500 dos migrantes foram já identificados “como criminosos”, mas escusou-se a avançar detalhes sobre a natureza ou a origem das acusações.

“Quem entrar neste país sem autorização infringe a lei dos Estados Unidos, será detido, acusado e expulso”, ameaçou Kisrtjen Nielsen.

Quatro caravanas de migrantes da América Central, com cerca de dez mil pessoas, a maioria delas das Honduras e El Salvador, estão a percorrer o México com o objectivo de entrarem nos Estados Unidos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, desde logo, criticou estas caravanas e decidiu enviar no final de Outubro tropas para os locais.

As autoridades mexicanas anunciaram a detenção de 34 pessoas que integravam as caravanas por delitos.