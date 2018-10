Mundo

EUA prometem tomar medidas

O secretário (ministro) da Defesa norte-americano afirmou ontem que o assassinato de Jamal Khashoggi “mina a estabilidade regional” e advertiu que os EUA vão tomar medidas em resposta à morte do jornalista saudita.

Quando uma nação deixa de respeitar os padrões internacionais e a lei (...) mina a estabilidade regional”, disse James Mattis, durante uma conferência sobre segurança no Bahrein.

Jamal Khashoggi, jornalista e opositor saudita exilado nos Estados Unidos da América, e que escrevia, designadamente, no “The Washington Post”, foi assassinado a 2 de Outubro, durante uma deslocação ao consulado da Arábia Saudita em Istambul para tratar de documentação relativa ao seu casamento com uma cidadã turca.

Depois de terem negado inicialmente a morte do jornalista, as autoridades sauditas, sob pressão internacional, avançaram várias versões antes de declararem na quinta-feira passada que, com base em informações fornecidas pela Turquia, os suspeitos do assassínio de Jamal Khashoggi tinham feito um acto “premeditado”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros saudita afirmou que o protesto global pelo assassínio do jornalista tornou-se “histérico”, prometendo que a Arábia Saudita está determinada a levar os criminosos à Justiça.

“Esta questão tornou-se bastante histérica”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Adel al-Jubeir.

O ministro saudita lembrou que há as pessoas que já atribuem a culpa à Arábia Saudita antes mesmo de a investigação ser concluída.

Adel al-Jubeir fez estas declarações ao responder a perguntas de jornalistas ocidentais num fórum sobre segurança no Bahrein.

O ministro saudita disse que a Arábia Saudita já deixou “muito claro que os criminosos serão responsabilizados”.

“Sobre a questão da extradição, estes indivíduos são cidadãos sauditas, foram detidos na Arábia Saudita, a investigação está a ser conduzida na Arábia Saudita e os suspeitos serão processados na Arábia Saudita”, disse Adel al-Jubeir.

No dia 20, as autoridades sauditas anunciaram que 18 pessoas foram detidas - 15 membros de um comando saudita suspeito de matar o jornalista, além de três funcionários do consulado - e que estes seriam julgados.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, já tinha pedido que o julgamento dos suspeitos ocorresse em Istambul e não na Arábia Saudita, apesar do crime ter sido cometido por sauditas, no consulado saudita.

“O pedido de extradição é motivado pelo facto de Jamal Khashoggi ter sido morto na Turquia por cidadãos sauditas que fizeram a viagem para essa finalidade específica”, disse um alto funcionário turco, sob anonimato, acrescentando que o “sistema legal turco está mais apto a fazer justiça neste caso”.