Mundo

EUA/Eleições: Candidatos a Vice-Presidência tentam convencer eleitorado

Os candidatos à Vice-Presidência dos EUA, pelos Partidos Republicano e Democrata, Mike Pence e Kamala Harris respectivamente, defendem, amanhã ( madrugada de quinta-feira em Angola), as posições das suas agremiações políticas, durante o primeiro debate televisivo, que se espera ser mais controlado em relação ao dos concorrentes à Casa Branca, Donald Trump e Joe Biden, no dia 29 do mês passado.

O actual Vice-Presidente dos EUA, Mike Pence e a Democrata Kamala Harris

Fotografia: DR

Em declarações à agência Lusa, o professor emérito de Direito da Universidade de St. Louis e académico da Vice-Presidência, Joel Goldstein, considerou, ontem, que Mike Pence e Kamala Harris, são "bons comunicadores", pelo que diz esperar que o próximo debate deverá ser mais controlado. "O debate, que se realiza amanhã será interessante e terá uma dinâmica diferente do que a disputa entre Biden e Trump, na noite de 29 de Setembro, considerada muito conflituosa e caótica", reconheceu o académico.

"Tanto o Vice-Presidente Pence como a senadora Harris parecem ser muito bons em comunicação política", considerou, ainda, o autor de livros e artigos sobre funções políticas, sublinhando que o debate vai centrar-se em "defender" os seus candidatos a Presidente (Donald Trump e Joe Biden) e as políticas que os respectivos partidos, Republicano e Democrata, promovem.

Tal como nos debates para a Presidência, o debate de candidatos a vice-Presidente vai discutir "os dois conjuntos concorrentes de programas e políticas que defendem" e, em contraste, não será tão pessoal, considerou o especialista.

Os três objectivos principais de um candidato a Vice-Presidente, segundo Joel Goldstein, são dar "eco aos temas da campanha presidencial", defender que o seu candidato a Presidente é a "melhor pessoa para liderar os Estados Unidos", "atacar o adversário e encontrar razões porque é que o desempenho ou as políticas do oponente não seriam do melhor interesse do país".

Para o especialista, no caso de Kamala Harris disse que pode esperar-se uma "apresentação dela ao povo norte-americano", como já o foi na candidatura a Presidente, nomeação para vice-Presidente (em 11 de Agosto) e no discurso na Convenção Nacional Democrata (em 19 de Agosto). O académico, com dois livros escritos sobre a vice-Presidência afirmou que a escolha para candidato a Vice-Presidente reflecte "a capacidade de decisão, os valores e os objectivos do candidato presidencial".

Antiga procuradora-geral da Califórnia e actual senadora do mesmo Estado no Congresso Federal dos EUA, Kamala Harris, de 55 anos, concorreu à nomeação do Partido Democrata como candidata a Presidente entre Janeiro e Dezembro de 2019. Joel Goldstein disse que uma das coisas que atraiu atenções para Kamala Harris foi a "forma vigorosa e eficaz como questionou certos representantes ou nomeados da Administração Trump".

Citando a opinião pública e os 'media', Goldstein acrescentou que Harris é "considerada uma debatedora eficaz" e que o seu desempenho em debates primários do Partido Democrata foi positivo. Mike Pence foi membro da Câmara dos Representantes, Câmara Baixa do Congresso dos EUA, entre 2001 e 2013 e governador do Estado de Indiana entre 2013 e 2017.

Pence "foi considerado por se ter saído muito bem durante o debate vice-presidencial de 2016 e antes de ir para o Congresso teve uma longa história como comentarista político e uma das suas capacidades é em termos de comunicação política", disse Joel Goldstein. Os nomes podem provocar o 'desempate' na opinião dos indecisos norte-americanos.