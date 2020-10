Mundo

EUA/Eleições: Donald Trump “ataca” rivais e realiza campanha no Twitter

Mesmo internado no hospital depois de ter dado positivo para a Covid-19, o Presidente dos EUA, Donald Trump, usou, ontem, as redes sociais para continuar a trabalhar na campanha para a reeleição, atacando os rivais políticos ao mesmo tempo que pedia aos americanos para votarem no dia 3 de Novembro.

O actual Presidente continua a perder pontos para o rival político Joe Biden nas sondagens

Fotografia: DR

Numa série de tweets Trump enumerou as causas que vai defender na reeleição e pediu que os cidadãos votassem em massa no próximo mês.

Entre os tweets, estão “O Exército mais poderoso de todos. Vote!”, “Lei e ordem. Vote!”, “Liberdade religiosa. Vote!” e “Paz pela força (tra-ga os nossos soldados de volta). Vote!”

O Presidente americano aproveitou, também, para atacar os rivais políticos do Partido Democrata, alegando que “se quiseres um aumento massivo nos impostos, o maior na história do país (e que pode bloquear a nossa economia e causar demissões), vote nos Democratas!!!”.

Na rede social Trump de-fendeu, também, a Segunda Emenda da Constituição americana, que garante o direito de armar a população e um dos pontos chaves para segurar o eleitorado republicano, e prometeu um “sistema de saúde melhor e mais barato no país”.

O Presidente americano deixou ontem o hospital e segundo os boletins médicos, não precisou de oxigénio e nem tem mais febre. No domingo saiu brevemente do hospital para cumprimentar apoiantes nas ruas.

Donald Trump deixou o isolamento e, protegido apenas com uma máscara de pano, entrou num carro, com vidros fechados, acompanhado de, pelo menos, dois agentes do serviço secreto. Em comboio pelos arredores do hospital, acenou aos partidários eufóricos, que, por sua vez, pediam que ele fique mais oito anos no cargo.

Trump chamou de patriotas às pessoas que montaram vigília à porta do Hospital Militar de Walter Reed. O passeio revoltou os especialistas em doenças infecciosas de hospitais e universidades prestigiadas, que transmitiam mensagens segundo as quais Trump expôs mais funcionários ao risco apenas para fazer teatro político.

Uma sondagem realizada entre sexta-feira e sábado pela agência de notícias Reuters revela que as intenções de voto em Trump nas eleições presidenciais baixaram para mínimos em um mês. Joe Biden, tem agora, uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre o actual Presidente.