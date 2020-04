Mundo

Europa: Poderes especiais vieram com a Covid-19

À medida que a pandemia de coronavírus se espalha pelo mundo, cada país vai empreendendo medidas para tentar travar a propagação. Tal pode significar decretar o estado de emergência, como aconteceu em Portugal, e dar poderes especiais aos governos para poderem lidar com o Covid-19.

Primeiro-Ministro da Hungria, Viktor Orbán

Fotografia: DR

Na maioria dos casos, os poderes especiais têm de ser constantemente revalidados: em Portugal, o estado de emergência dura 15 dias e é preciso autorização do Parlamento para o prolongar; tal como em Espanha com o estado de alarme, que já foi prolongado durante mais 15 dias. Mas pode durar mais: no Reino Unido a legislação de emergência aprovada para enfrentar o coronavírus e que deverá durar dois anos só será revista dentro de seis meses (e depois de o Labour pressionar nesse sentido). Mas há quem esteja a aproveitar as circunstâncias excepcionais para reforçar o poder, fazendo soar os alarmes entre a oposição ou na comunidade internacional, como é o caso da Hungria.



Hungria, poderes sem limite de tempo

Dentro da União Europeia, é o caso da Hungria que mais está a chamar a atenção. O Parlamento húngaro aprovou, na segunda-feira, um projecto de lei que permite ao Primeiro-Ministro Viktor Orbán prolongar de forma indefinida o estado de emergência que está em vigor desde 11 de Março. Só uma maioria de dois terços (que o Fidesz, o partido de Orbán detém) pode levantar essa medida.

Segundo o projecto de lei, aprovado por 137 votos a favor (além dos deputados do Fidesz, os da extrema-direita do Movimento Nossa Pátria) e 53 contra, o Governo pode “suspender certas leis por decreto” e “introduzir outras medidas extraordinárias” com o objectivo de garantir “a saúde, a segurança pessoal e material dos cidadãos, bem como a economia”.

Entre outras medidas, o decreto estabelece como crime a publicação de factos “falsos” ou “distorcidos”, com os responsáveis a poderem ser condenados a penas de até cinco anos de prisão. “Com o terrível histórico de Orbán em relação à liberdade de imprensa, isto levanta receios genuínos de que a lei tem como objectivo esmagar as últimas vozes críticas da oposição”, segundo a Human Rights Watch

Quando políticos da oposição recusaram aprovar o projecto de lei através de um procedimento de emergência, na semana passada, foram apelidados de traidores. Uma retórica que o deputado independente Akos Hadhazy disse à AFP ser uma “armadilha para a oposição”, que o Governo acusa de estar “ao lado do vírus”, uma vez que, como já tinha maioria de dois terços no Parlamento, Orbán não precisava de ter poderes acrescidos.

O líder do partido da oposição Jobbik, Peter Jakab, diz que o decreto coloca a democracia húngara de quarentena. Mas o Primeiro-Ministro diz que irá usar os poderes extraordinários de forma “proporcional e racional”.

A Human Rights Watch tinha apelado à rejeição do projecto de lei para “salvar a democracia”, avisando que caso tal não acontecesse a Hungria corria o risco de en-frentar as consequências durante muitos anos, mesmo depois de a pandemia acabar. Já a Amnistia Internacional tinha alertado para o facto de o projecto criar “um estado de emergência indefinido e não controlado”, dando a Orbán “carta-branca para restringir os direitos humanos” no país. “Essa não é a maneira de lidar com a crise real que foi causada pela pandemia do Covid-19”, disse o director da organização na Hungria, David Vig.

“Um estado de emergência por tempo ilimitado e sem controlo não pode ga-rantir que os princípios bá-sicos de democracia vão ser observados e que as medidas de emergência que restringem os direitos huma-

nos fundamentais são proporcionais à ameaça que deviam combater”, lia-se numa carta enviada a Orbán pela secretária-geral do Conselho da Europa, Marija Pe-j?inovi? Buri?.

Não é a primeira vez que Orbán, um anticomunista de 56 anos, que lidera um projecto que apelida de de-mocracia iliberal (em que se limitam certas liberdades em nome do interesse nacional), é criticado por organizações de direitos humanos ou pela União Europeia, que já o acusou de violar os valores europeus. No poder desde 2010, depois de um primeiro mandato entre 1998 e 2002 e oito anos na oposição, Orbán transformou o cenário político, judicial e constitucional da Hungria.

Orbán acusou os imigrantes de levarem o coronavírus para a Hungria, uma vez que os dois primeiros casos confirmados eram de dois estudantes iranianos. O país, de dez milhões de habitantes, tem agora 447 infectados e já registou 15 mortos, com o Governo a dizer, na segunda-feira, que já tinha feito mais de 13 300 testes. O país está num confinamento parcial, com os húngaros a sair de casa só para actividades essenciais, com lojas, restaurantes e escolas fechadas. As fronteiras estão fechadas.