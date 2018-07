Alemães acusam Malta de bloquear operações

Mãe de trigémeos recebe ajuda do Inac

Quinta Cassova, de 29 anos, que deu à luz a trigémeos no passado dia 24, na comuna do Cuatir, a cerca de 30 quilómetros da cidade de Menongue, na província do Cuando Cubango, recebeu bens de primeira necessidade, doados pelo Instituto Nacional da Criança.