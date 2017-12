Avultados gastos com combustível criam dificuldades

Os gastos avultados com o combustível utilizado no projecto agro-industrial Agrikuvango, na localidade da Mema, município do Cuvango, estão a criar enormes constrangimentos a nível financeiro, pois o consumo diário é de cerca de 12 mil litros de gasóleo, para abastecer viaturas e equipamentos agrícolas.