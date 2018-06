Mundo

Angola formaliza adesão à comunidade anglófona

Angola vai pedir a adesão à Commonwealth, a comunidade que junta os países de língua inglesa. Esta decisão foi anunciada pelo ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, na sua conta na rede social Twitter.

Fotografia: DR

"É esplêndido que Angola se queira juntar à família da Commonwealth. Saudamos o empenho do Presidente Lourenço em fazer reformas, no combate à corrupção e na melhoria dos direitos humanos. Esperamos saudá-lo brevemente no Reino Unido", afirmou Boris Johnson.

Numa entrevista concedida à rede de televisão Euronews, no âmbito da sua recente visita a França, o Presidente da República, João Lourenço, já tinha admitido esta possibilidade.

"A exemplo do que se passa com Moçambique, que está ali encravado entre países anglófonos e acabou por aderir à Commonwealth, também Angola está ‘cercada', não por países lusófonos, mas por países francófonos e anglófonos. Portanto, não se admirem que estejamos a pedir agora a adesão à francofonia e que daqui a uns dias estejamos a pedir também a adesão à Commonwealth", disse o Chefe de Estado.

EM DESENVOLVIMENTO...