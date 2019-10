Mundo

Avião da TAAG embate contra poste e despista-se

Um avião da companhia nacional de bandeira-TAAG -, do tipo B 777-300 ER, esbarrou, na manhã de ontem, num poste de iluminação, no Aeroporto do Porto, em Portugal, tendo de imediato se despistado, sem causar vítimas humanas.

Fotografia: Dr

O incidente ocorreu por volta das 9h00 locais, já sem passageiros, nem a tripulação, quando o aparelho tentava manobrar, sem, no entanto, observar a presença do guincho, como parte do “kit de pushback” (rebocador), que o impossibilitou virar.

O regresso do avião, com a matrícula D2 TEH, está condicionado a uma inspecção técnica, já em curso, no “trem de repouso” (equipamento para descolagem e aterragem) e na asa direita, que derrubou o poste, por alegada desatenção do pessoal de terra.

Contactado pela Angop, o porta-voz da TAAG, Carlos Vicente, confirmou o facto.

“O evento ocorreu numa altura em que se procedia à manobra de reposicionamento da aeronave”, afirmou.

Sublinhou que já foi aberta uma investigação para se aferir o que esteve na base da ocorrência.