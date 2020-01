Mundo

BE quer retirada de medalha de Sindika

O Bloco de Esquerda anunciou que vai pedir à Assembleia Municipal do Porto a retirada da medalha de mérito a Sindika Dokolo, marido de Isabel dos Santos, cuja atribuição, lembra a câmara, foi “unanimemente aprovada” em reunião do executivo, pela realização de uma “importante” exposição.

Fotografia: DR

Em comunicado, o grupo municipal do BE diz não aceitar que “a cidade do Porto seja usada como refúgio da cleptocracia angolana e que as actividades da câmara beneficiem de dinheiros canalizados pela fundação de Sindika Dokolo”, pelo que, tudo fará na Assembleia Municipal “para que este órgão retire a condecoração atribuída ao marido de Isabel dos Santos”.

Citada pela Lusa, a Câmara do Porto diz que “a atribuição da medalha de mérito da cidade, grau ouro, decorreu da realização de uma das mais importantes exposições de arte contemporânea, realizada na Galeria Municipal, em 2015. A mesma distinção foi unanimemente aprovada em reunião de câmara”.

O Bloco salienta ainda que exigirá ao executivo municipal que esclareça a cidade sobre actuais fundos recebidos por via da fundação de Sindika Dokolo. Os deputados recordam que, por diversas vezes, denunciaram “o apoio de Rui Moreira, presidente da edilidade, ao marido de Isabel dos Santos, ajudando assim a lavar a sua imagem pública”.