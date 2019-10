Mundo

Data de saída do Reino Unido da UE permanece desconhecida

A data para o "Brexit" permanece desconhecida, após mais uma reviravolta, em solo britânico. No chamado super sábado, Boris Johnson viu o Parlamento britânico aprovar a extensão do prazo para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Apesar de ter rejeitado, sábado, no Parlamento britânico, o pedido de extensão do "Brexit, votado e aprovado pelos deputados, o Primeiro-Ministro, Boris Johnson, foi, mais uma vez o maior derrotado

Fotografia: DR

Numa sessão extraordinária na Câmara dos Comuns, os deputados britânicos aprovaram, no sábado, uma emenda a solicitar um adiamento do "Brexit", que levou o Governo de Boris Johnson a retirar a votação planeada do acordo.

Ao não votar-se o acordo, entrou, automaticamente em vigor a Lei de Benn, elaborada há algumas semanas pelos mesmos deputados, com o objectivo de impedir uma saída britânica não negociada a 31 de Outubro. A alteração adoptada no sábado pretende funcionar como uma salvaguarda de segurança, caso o procedimento parlamentar da lei do "Brexit" não fique concluído até ao dia 31, e impedir o Reino Unido de sair da UE sem acordo.

No entanto, o Governo britânico reiterou, hoje ser sua intenção deixar a União Europeia no dia 31 de Outubro. Contrariado com o sucedido no sábado, o Primeiro-Ministro comunicou a decisão do Parlamento ao Conselho Europeu, mas fê-lo numa carta em que não colocou assinatura. Mas o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, recebeu uma segunda carta, já assinada por Johnson, na qual dava conta que o acordo alcançado com Bruxelas é o ideal e que o dia 31 de Outubro devia manter-se para o "Brexit".

Cabe agora aos restantes 27 Estados da UE decidir se aceitam um adiamento, o que só deverá ser conhecido dentro de uma semana.

Nos sábado, os deputados britânicos aprovaram a chamada emenda Letwin, apresentada pelo deputado Oliver Letwin (ex-conservador expulso do partido no mês passado), que obrigava o adiamento da votação sobre o "Brexit" para depois de ter sido apresentada a legislação que possa garantir a aplicação do acordo, o que, na prática, obriga o Primeiro-Ministro a pedir à União Europeia uma nova extensão do prazo de saída.

Mas Johnson pareceu decidido a não ceder e numa carta escrita à noite aos deputados conservadores, garantia que a sua opinião é aplicar a 31 de Outubro a saída do Reino Unido da UE: "Não vou negociar um adiamento com a União Europeia. Vou dizer à UE o que disse aos britânicos durante os 88 dias como Primeiro-Ministro. Ao final do dia, Boris Johnson falou com Donald Tusk ao telefone e comunicou que enviaria mesmo uma carta a dar conta do resultado da votação no Parlamento Europeu. De forma bizarra, acabou por enviar uma missiva formal, a informar do sucedido no Parlamento, com uma cópia da lei Benn, carta que no final tinha como autor o Primeiro-Ministro do Reino Unido.

Numa segunda carta, em tom mais informal, Boris Johnson dirigia-se directamente a Donald Tusk e garantia que não tinha mudado de opinião: o acordo para o "Brexit" é bom e deve ser cumprido na data prevista. Avisava que um adiamento iria prejudicar os interesses do Reino Unido e da UE. Assim conclui que a UE não deve adiar. Há ainda uma terceira carta, transmitida por Sir Tim Barrow, representante do Reino Unido em Bruxelas, a explicar que a carta inicial enviada(e não assinada) traduz a posição do Parlamento britânico e não do Governo.

Donald Tusk confirmou, no Twitter, ter recebido o pedido de extensão do Reino Unido.

Ao que o DN apurou junto de fontes contactadas em Bruxelas, a União Europeia "não deverá criar entraves", mas também "não daria o primeiro passo" para este adiamento solicitado. A autorização para a extensão do artigo 50.º também "não será imediata", mas o mais tardar "até ao próximo fim de semana" haverá uma decisão em Bruxelas.