Direita e esquerda disputam a segunda volta a 17 de Junho

As primeiras eleições presidenciais disputadas domingo à luz dos acordos de paz com as FARC, na Colômbia, não fizeram eleger um chefe de Estado à primeira, e revelaram uma enorme polarização da sociedade.

Ex-guerrilheiro Gustavo Petro e Iván Duque disputam a segunda volta das eleições presidenciais

Iván Duque, um candidato crítico do acordo de paz com as FARC, ficou em primeiro lugar: conseguiu 39,13 por cento dos votos. Mas terá de se bater contra Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro de esquerda, que conseguiu 25,09 por cento dos votos. A segunda volta das presidenciais está marcada para 17 de Junho.

Iván Duque, com posições que o tornam um candidato com características de extrema-direita, é apoiado pelo antigo Presidente Álvaro Uribe, que se opõe ao acordo de paz com as FARC, a guerrilha que depôs as armas. Este acordo, que pôs fim a uma guerra que fez pelo menos 220 mil mortos, valeu ao Presidente cessante Juan Manuel Santos o Prémio Nobel da Paz em 2016.

Ao jornal “El País”, Iván Duque afirmou que não tenciona acabar com o acordo com os guerrilheiros, mas que quer introduzir modificações importantes. Em termos económicos, este representante da oligarquia colombiana que chamou a Uribe “o Presidente eterno”, relata o “New York Times”, advoga uma economia mais amiga dos mercados, apoia a iniciativa privada para a geração de riqueza, e promete cortar impostos e atrair investimento para o país.

Já Gustavo Petro, o segundo mais votado, juntou-se na juventude ao movimento M-19, um dos muitos movimentos de guerrilha que assolaram a Colômbia. Mas o M-19 terminou em 1990. Petro é um político da esquerda latino-americana, que se notabilizou como presidente da Câmara da capital colombiana, Bogotá, apoia o acordo com as FARC, introduzido pelo actual Presidente Juan Manuel Santos, um centrista.



Sem críticas para a Venezuela

Petro assume-se, em termos económicos, contra as grandes multinacionais que operam no país e mostrou-se relutante em criticar a vizinha Venezuela durante a campanha, o que lhe alienou muitos votos.

O candidato de esquerda promete pôr cobro à oligarquia “feudal” do país, através da distribuição de terrenos privados pouco produtivos pelas classes mais pobres, da substituição do petróleo e do carvão por energias mais ecológicas e da criação de um sistema bancário público que facilite o acesso ao crédito às pequenas empresas e negócios familiares.

Ambas as posições se distanciam do legado de Juan Manuel Santos. Em causa estão questões como a paz, a eliminação da violência armada que ainda persiste em algumas regiões da Colômbia, o narcotráfico e a recuperação da economia.

Juan Manuel Santos, em declarações ao “El País”, salientou as circunstâncias históricas em que se realizaram os comícios que antecederam o escrutínio: “Há muito pouco tempo, décadas, isto não acontecia”, disse, referindo-se ao conflito armado com as FARC. “Por isso vão ser as eleições mais seguras e tranquilas.”



Violência armada

Onze dissidentes da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) foram mortos numa operação militar no sul do país, que fez também dois feridos, anunciou ontem o ministro da Defesa colombiano, Luis Carlos Villegas.

A operação ocorreu no domingo à noite e fez “onze mortos e dois feridos, entre os quais um menor recentemente recrutado à força”, disse o ministro, citado pelos media locais. Estes 13 combatentes pertenciam à 7.ª frente das FARC, comandado por Edgar Salgado, também conhecido como Rodrigo Cadete, chefe guerrilheiro que rejeitou o acordo de paz assinado no final de 2016 e que levou a mais antiga rebelião das Américas a depor as armas e a converter-se num partido político sob o mesmo acrónimo.