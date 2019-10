Mundo

Distúrbios causam caos em Barcelona

Elementos da Polícia Nacional espanhola juntaram-se, ontem, a efectivos locais para protegerem o aeroporto El Prat, em Barcelona, onde de-zenas de voos foram cancelados, devido à acção dos manifestantes em protesto contra a condenação de dirigentes independentistas.

Fotografia: DR

A Polícia anti-distúrbios carregou sobre um grupo que protestava no exterior do aeroporto de Barcelona, a capital da Catalunha, tendo uma dúzia de pessoas recebido cuidados médicos, segundo os serviços de saúde regionais.

“É legítimo que possa haver manifestações, mas elas têm de ser pacíficas e respeitar a lei de um Estado democrático de direito, disse à agência Lusa a ministra do Trabalho espanhola Magdalena Valério.

A contestação à decisão judicial ganhou maior di-mensão, em diversas cidades catalãs, impedindo acessos a transportes públicos com bloqueios de estradas, o que obrigou as autoridades policiais catalãs (Mossos d'Esquadra) a pedir a intervenção de diversas unidades de Polícia Nacional, como a Polícia de choque e a Unidade de Intervenção Policial, para os auxiliar na protecção de infra-estruturas.

Situação idêntica ocorreu com os serviços ferroviários de Girona, onde um grupo de manifestantes cortou a linha de comboio tradicional e de alta velocidade, pintando mensagens de apoio à causa independentista em várias carruagens.

Os manifestantes protestam contra a decisão do Tribunal Supremo, que condenou, ontem, os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até 13 anos de prisão.

O Governo espanhol es-pera que a situação na Catalunha se "tranquilize", depois do aumento dos movimentos de desordem pública ocorridos na sequência da condenação dos dirigentes independentistas envolvidos na tentativa de independência de 2017.