Mundo

Escassez de água gera confrontos com as forças da ordem

Manifestantes e polícias entraram em confronto com a população na cidade de Jorramshahr, localizada no sudoeste do Irão, junto à fronteira com o Iraque, durante protestos populares motivados principalmente pela escassez e má qualidade da água.

Iranianos acusam o Governo de vender a água ao Iraque

Fotografia: DR

Os protestos começaram numa das principais praças da cidade, onde se concentraram pelo menos 500 pessoas, a maioria jovens, segundo a agência oficial de notícias Irna.

A Polícia tentou dispersar os jovens, que gritavam palavras de ordem contra o Governo e exigiam uma solução para o problema da qualidade da água potável nas cidades de Jorramshahr e Abadan, na província de Juzestán.

O governador de Jorramshahr e o imã da oração de sexta-feira apareceram entre a população para pedir calma.

A Irna não informou se houve vítimas nos confrontos, mas canais opositores nas redes sociais noticiaram a morte de duas pessoas, o que não foi confirmado de modo independente. Nos mesmos canais surgiram numerosos vídeos dos confrontos, nos quais foram ouvidos tiros, vistos contentores incendiados pelos manifestantes e lançamento de gás lacrimogéneo pelos agentes de segurança.

A população da província de Khuzestan, a mais rica do Irão pelas reservas de petróleo e gás, vive em condições precárias e enfrenta problemas como tempestades de areia vindas do Iraque e escassez de água e electricidade. Os habitantes dessas zonas acusam as autoridades iranianas de darem água ao Iraque, em particular para a cidade de Bassorah, mas as autoridades locais negam.

Nos últimos meses, houve fortes protestos e greves em diferentes sectores contra as autoridades em muitas cidades do Irão, motivadas pela actual crise económica.

A semana passada, o Grande Bazar de Teerão e outros importantes centros comerciais da capital fecharam as portas devido à forte desvalorização da moeda local.