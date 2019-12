Europa realça compromisso com África

Noites de escangalho com Ary

Duas noites de escangalho, com Ary no palco do Show do Mês, deixaram os “showistas” rendidos ao seu perfume musical. O roteiro musical começou com “Paga que paga”, que fala do indivíduo que era bom pagante fora de casa enquanto os filhos no lar nada tinham, e encerrou com o tema sobre violência doméstica “Betinho”, com outros, pelo meio, a destaparem outras vivências do quotidiano.