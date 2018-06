Europa propõe centros para classificar migrantes

Ministério conclui inquérito à notícia sobre exonerações

O Ministério da Comunicação Social instaurou, hoje, por incumbência do Presidente da República, João Lourenço, um inquérito, com carácter de urgência, ao ocorrido com a produção e divulgação, no dia 19 de Junho, de uma notícia sobre alegada exoneração de um grupo de oficiais generais da Casa de Segurança.