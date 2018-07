Ex-primeiro-ministro condenado à prisão por corrupção

História de reconciliação conquista principal troféu

A peça “Entre o presente e a presença”, um retrato emocionante de reconciliação, após desentendimentos precedidos de insultos, ofensas morais e agressões físicas, do grupo Efetikilo, venceu a categoria de Melhor Espectáculo, do VI do Festival de Teatro do Bié, em homenagem aos Mártires da Resistência do Cuito, que encerrou quarta-feira, no Cine Sporting.