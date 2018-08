Mundo

França decide retirar smartphones das escolas

O governo francês decidiu banir os smartphones das salas de aula, decretando que os estudantes com menos de 15 anos devem deixar os respetivos dispositivos móveis em casa ou mantê-los desligados durante o dia.

A medida não diz apenas respeito a smartphones, mas também a tablets, computadores e outros dispositivos com capacidade de se ligarem à internet. Apesar da proibição, a nova medida tem as suas excepções, como é o caso de alunos com necessidades especiais ou em actividades extra-curriculares. Cabe agora às escolas decidirem se querem implementar ou não a nova medida.

O governo do Presidente Emmnual Macron tem prestado especial atenção ao efeito dos smartphones na sociedade, promulgando no início do ano pesadas penalizações para quem fosse apanhado a usar o smartphone com o carro em circulação.