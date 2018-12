Governo admite decretar estado de emergência

Selecção e Tunísia jogam com posições já definidas

Sem implicar mutações na tabela classificativa, cujas posições já estão definidas, Angola e Tunísia jogam hoje, a partir das 20h00, no Pavilhão Multiusos do Kilamba, em partida de encerramento pontuável ao Grupo E da quinta e derradeira janela do Torneio Africano de Qualificação para a disputa da 18ª edição do Campeonato do Mundo sénior masculino de basquetebol, a decorrer de 31 de Agosto a 15 de Setembro do próximo ano, na China.