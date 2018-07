Hospital Central do Lubango está mergulhado em dificuldades

Reabilitado e Reinaugurado em 2008, com um custo de 48 milhões de dólares, o Hospital Central do Lubango Dr. António Agostinho Neto, um edifício de nove pisos, com capacidade para 500 camas, debate-se com a falta de assistência medicamentosa e com os equipamentos absoletos.