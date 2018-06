Mundo

Israel atinge alvos do Hamas em Gaza

A aviação israelita realizou ontem nove ataques contra “objectivos militares” do Hamas no norte da Faixa de Gaza, como resposta ao lançamento de papagaios incendiários contra o território israelita.

Fotografia: DR

Os ataques foram direccionados contra duas posições militares do Hamas e uma unidade de produção de armas, afirmou o Exército num comunicado em que não informa se os bombardeamentos provocaram vítimas.

Depois das pedradas, os papagaios e os balões incendiários tornaram-se símbolos da resistência do movimento palestiniano de protesto iniciado em 30 de Março em Gaza em nome do “direito de retorno” dos palestinianos, expulsos ou que abandonaram as terras após a criação do Estado de Israel em 1948.

Desde o fim de Março, foram registados mais de 300 incêndios que devastaram milhares de hectares, segundo o corpo de bombeiros de Israel.

O ministro israelita da Defesa, Avigdor Lieberman, afirmou que foram interceptados quase 400 papagaios dos 600 que foram lançados desde o início dos protestos.

Pelo menos, 130 palestinianos morreram vítimas dos disparos de soldados israelitas nos protestos perto da fronteira com Gaza.