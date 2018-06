Mundo

Japão prepara reunião com Kim Jong-un

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, confirmou, ontem, estar a ser preparada uma reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, para superar as desconfianças mútuas.

O governante nipónico disse em entrevista que o seu Governo contactou os norte-coreanos “por diferentes canais”, para preparar uma reunião

com o Presidente da Coreia do Norte. Durante a cimeira histórica da semana passada, em Singapura, com o Presidente norte-americano, Donald Trump, Kim manifestou interesse em reunir-se com Abe, de acordo com a imprensa japonesa. O Japão, que não participou dos intensos esforços diplomáticos dos últimos meses, quer abordar com Pyongyang o tema dos cidadãos japoneses alegadamente sequestrados por agentes norte-coreanos nos anos 1970 e 1980 para formar espiões, assunto prioritário para Tóquio. “Quero dar um passo à frente e solucionar o assunto”, afirmou Shinzo Abe.