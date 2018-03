Detidos imigrantes ilegais camuflados num camião

Os crimes de promoção e auxílio à imigração ilegal continuam a fazer notícia na província do Zaire. Um cidadão angolano, na casa dos 60, foi detido quarta-feira, no município de Tomboco, a 182 quilómetros da cidade de Mbanza Kongo, com 11 cidadãos de nacionalidade congolesa confinados num camião basculante com destino a Luanda.

Domingos Kalamba, motorista do camião Scania com matrícula LD-88-46-CO faz o trajecto entre a fronteira do Luvo e Luanda há cerca de dois anos, com o negócio de transporte de mercadorias de clientes. Na quarta-feira passada a sorte virou-lhe as costas, quando foi apreendido em flagrante com 11 cidadãos de nacionalidade congolesa, escondidos numa peça de madeira fabricada e colocada no basculante, coberto por uma lona para ludibriar as autoridades policiais nos postos de controlo.

