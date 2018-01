Mundo

Madrid promete impedir investidura de Puigdemont

O Governo espanhol anunciou ontem em Madrid a intenção de apresentar um recurso no Tribunal Constitucional contra a decisão do presidente do parlamento catalão de propor Carles Puigdemont à presidência do Executivo regional.





A vice-presidente do Governo espanhol, Soraya Sáenz de Santamaría, explicou que Madrid vai solicitar um parecer sobre essa questão ao Conselho de Estado, que em Espanha é o supremo órgão consultivo do executivo, limitando-se a dar opiniões fundamentadas sobre a questão solicitada ou a propor outra solução adequada.

O novo presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, propôs no início da semana em Barcelona o nome do líder separatista Carles Puigdemont para voltar a dirigir o Governo da Catalunha, apesar de todos os obstáculos jurídicos que isso implica.