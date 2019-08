Mais de 400 trabalhadores foram vítimas de ataques

Acidente de viação faz quatro mortos no Namibe

Quatro pessoas, três dos quais do sexo feminino, afectos ao grupo juvenil da Igreja Adventista do Sétimo Dia, morreram de forma trágica no sábado ultimo, num acidente de viação, no troço Moçâmedes-Vila do Saco Mar. O acidente ocorreu por volta das 16 horas, quando uma viatura de marca Toyota Hiace, que fazia o serviço de táxi no referido troço, embateu violentamente contra uma árvore, depois do motorista ter perdido o controlo da viatura, causando a morte imediata de quatro pessoas e ferimentos de sete outras.