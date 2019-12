Mundo

Mau tempo em Portugal

Duas pessoas morreram, uma está desaparecida, há 77 desalojados e registaram-se quedas de árvores e estruturas, tal como e inundações em várias zonas do país, tendo, inclusivamente o rio Douro galgado, ontem, as margens e inundado as zonas ribeirinhas de Vila Nova de Gaia e do Porto, durante a passagem da depressão Elsa por Portugal, que tinha 12 distritos sob aviso amarelo.

A queda de uma árvore, no Montijo, no distrito de Setúbal, e o desabamento de uma casa, em Castro Daire, distrito de Viseu, fizeram, na quinta-feira, dois mortos, segundo a Protecção Civil.

Regista-se ainda o desaparecimento do condutor de uma retroescavadora que, em Ribolhos, Castro Daire, no distrito de Viseu, onde ocorreu um aluimento de terras, cerca das 21h30 (mais uma hora em Angola) de quinta-feira.

Há, ainda, 51 desalojados no país, de acordo com responsável da Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC), realçando que todos foram já acolhidos.