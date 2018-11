Mundo

Ministério Público pede 25 anos para separatistas

O Ministério Público espanhol pediu, ontem, pena de prisão de 25 anos para o ex-vice-presidente da Catalunha, Oriol Junqueras, pelos crimes de apropriação indevida de fundos públicos e de rebelião, avança o jornal El País.

Oriol Junqueras ex-vice-Presidente da Catalunha

Fotografia: DR

Para os dirigentes de duas importantes associações independentistas, Jordi Cuixart e Jordi Sánchez, e para a então presidente do Parlamento da Catalunha, Carme Forcadell, a Procuradoria espanhola pede penas de 17 anos de cadeia por “serem promotores da rebelião.” Para os ministros do governo regional, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull e Dolors Bassa, o MP pede uma pena de 16 anos e para Carles Mundó, Santi Vila e Meritxell Borràs, de sete anos por “desvio de fundos públicos e desobediência.”

O MP espanhol, no documento sobre a tentativa de secessão da Catalunha, em Outubro de 2017, apresentado esta semana ao Supremo Tribunal, pede ainda 11 anos de prisão para o ex-comandante dos Mossos de Esquadra, Josep Lluís Trapero.

Os réus irão a julgamento nos próximos meses, previsivelmente no início de 2019, por terem declarado a independência da Catalunha de forma unilateral. Nove dos acusados encontram-se actualmente em prisão preventiva, como é o caso de Oriol Junqueras e de outros cinco ex-membros do executivo regional catalão.

As acusações foram conhecidas justamente no dia em que Junqueras e o ex-ministro do Interior da Catalunha, Joaquim Forn, cumprem um ano de prisão preventiva.