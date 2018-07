Mundo

Ministro dos Negócios Estrangeiros Abandona governo do Reino Unido

Boris Johnson demitiu-se hoje do governo britânico, liderado por Theresa May, em desacordo com a estratégia da primeira-ministra para a saída da União Europeia. A saída do agora ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, ex-mayor de Londres e um dos rostos mais conhecidos da campanha pelo Brexit, surge poucas horas depois de também David Davis, ministro do Brexit, ter abandonado o cargo (acompanhado pelo seu adjunto).