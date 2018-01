Mundo

Moscovo acusa Washington de baralhar as investigações

A Rússia acusou ontem os Estados Unidos de baralhar os inquéritos relacionados com a utilização de armas químicas na Síria, país que acusou Washington e Paris de “insinuações e mentiras” para lançar a confusão.

Ataque com armas químicas matou vários civis na Síria

Fotografia: Omar Haj Kadour | AFP

Na segunda-feira, fontes da oposição e do Observatório Sírio dos Direitos Humanos denunciaram um presumível ataque com gás cloro perpetrado pelas forças governamentais contra a cidade de Duma, em Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco, controlada por facções islamitas.

De Moscovo veio ontem a reacção do Kremlin às declarações feitas na terça-feira pelo secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, que acusou a Rússia de ser a responsável, “em última análise”, pelo ataque que vitimou pelo menos 21 pessoas, na sua maioria crianças, depois de bombardeamentos com armas químicas em Ghouta Oriental, a leste de Damasco.

“Estamos categoricamente em desacordo com a perspectiva norte-americana que, de facto, está a baralhar os inquéritos sobre casos anteriores de ataques químicos”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Tillerson estava em Paris para lançar, em conjunto com cerca de 30 países, uma iniciativa para julgar os responsáveis pelos ataques químicos na Síria. A reunião ocorreu pouco depois de o regime sírio de Bashar Al-Assad ter sido acusado de lançar um ataque com armas químicas contra um enclave rebelde em Ghouta Oriental. Numa reunião no Conselho de Segurança na terça-feira, o embaixador russo, Vassily Nebenzia, considerou estranho que informações “não confirmadas” sobre o novo ataque surgissem imediatamente antes da reunião de Paris.

Damasco acusou os Estados Unidos e a França de “mentirem” sobre o uso de armas químicas por parte do Exército sírio contra posições rebeldes, considerando que as mentiras se inserem no quadro dos ataques políticos “constantes” à Síria.