Mundo

Novo sistema de mísseis entra em funcionamento

Moscovo anunciou, na sexta-feira, a entrada em funcionamento do sistema de mísseis com capacidade nuclear, capazes de ultrapassar qualquer sistema antimíssil do mundo.

O novo sistema é capaz de transporta megatoneladas de bombas

Fotografia: DR

Considerados "praticamente invencíveis" pelo Presidente Vladimir Putin, os mísseis hipersónicos Avangard já estão em funcionamento, anunciou o Ministério da Defesa russo.

A localização exacta do sistema de mísseis com capacidade nuclear não foi avançada, apesar de responsáveis de Moscovo ter antes dito que se situariam nos Urais. Segundo Moscovo, estes mísseis têm capacidade para ultrapassar qualquer sistema antimíssil existente, inclusive o escudo antimísseis americano instalado na Europa.

"O ministro da Defesa Sergeui Choigou anunciou ao Presidente Putin a entrada em funcionamento às 10h00 de Moscovo do primeiro regimento equipado com os nossos sistemas estratégicos hipersóniso Avangard", anunciou o Ministério da Defesa num comunicado e que "felicita" os militares, saudando um "acontecimento fantástico para o país e para as Forças Armadas".

Em Dezembro de 2018, Moscovo anunciara que o novo sistema seria instalado na região de Orenburgo, nos Urais.

Dotados de um sistema de navegação que lhes dá grande capacidade de manobra, os mísseis tornam-se quase impossíveis de derrubar. Segundo Putin, podem atingir 20 vezes a velocidade do som. No discurso sobre o estado da nação, em Março de 2018, o Presidente russo compararam os mísseis Avangard, com um alcance de 4000 quilómetros, à "criação do primeiro satélite artificial da Terra" - uma referência ao Sputnik, que colocara a União Soviética à frente dos EUA na corrida ao espaço que marcou a Guerra Fria.

"É um sistema de mísseis intercontinentais, não balísticos. É a arma absoluta".

E em Junho, Putin voltou a falar do sistema Avangard para garantir: "É um sistema de mísseis intercontinentais, não balísticos. É a arma absoluta".Colocado num míssil intercontinental, o Avangard consegue transportar uma arma nuclear de até duas megatoneladas. Apesar de o Ministério da Defesa russo ter divulgado vídeos do sistema em acção, alguns peritos mostram cepticismo.