Papa Francisco lança apelo à paz na RDC

O Papa Francisco lançou um novo apelo à calma na República Democrática do Congo (RDC), após a repressão sangrenta das marchas contra o Presidente Joseph Kabila, organizadas por iniciativa de dirigentes católicos que se mantêm mobilizados.

Chefe da Igreja Católica condena a violência contra civis

Fotografia: Cris Bouroncle | AFP

“Infelizmente, continuam a chegar-nos informações preocupantes” da RDC, declarou o sumo pontífice no final da sua audiência semanal de quarta-feira diante de mi­lhares de fiéis na Praça de São Pedro.

“É por isso que renovo o meu apelo para que todos trabalhem no sentido de evitar qualquer forma de violência”, acrescentou.

“Por sua parte, a Igreja não quer nada mais do que contribuir para a paz e para o bem comum da sociedade”, precisou o Papa, cujo seu arcebispo de Kinshasa, Laurent Monsengwo, se encontra na liderança da mobilização.

As Nações Unidas e os países ocidentais agudizaram o tom terça-feira contra o Governo de Kinshasa após a repressão mortífera das marchas anti-Kabila, en­quanto Dom Monsengwo convidou os congoleses a manterem-se mobilizados e “inabaláveis”.

Por sua vez, o Secretário-Geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, reiterou o seu apelo aos agentes políticos da República Democrática do Congo para trabalharem para a aplicação completa do Acordo Político de 31 de Dezembro de 2016, que continua a ser a única via viável para a realização de eleições, transferência pacífica do poder e consolidação da estabilidade no país.

Segundo o porta-voz da Missão Multidimensional Integrada da ONU para a Estabilização da RDC (Monusco), Florence Marchal, o Secretário-Geral está preocupado com as vítimas feitas durante as manifestações populares a favor da completa aplicação do Acordo.

António Guterres apelou às autoridades congolesas para fazer “investigações credíveis” sobre estes incidentes e levar os responsáveis à Justiça.