Mundo

Paris quer diálogo com Moscovo

O ministro francês dos Negócios Estrangeiros afirmou ontem que, para já, está afastada a possibilidade de um boicote diplomático da França à Rússia durante o Mundial, a disputar entre 14 de Junho e 15 de Julho.

Numa entrevista à rádio France Inter, Jean-Yves Le Drian considerou que é essencial os dois países "procurarem posições comuns" sobre as várias crises regionais, questionando: “A Rússia está disposta a entrar em processos de negociação sobre as grandes crises da actualidade ?”.

“Temos muitos desentendimentos com a Rússia”, afirmou o ministro, dando como exemplos a crise ucraniana, a “intimidação” e asuposta “interferência” russa no processo eleitoral e nos ataques químicos na Síria.