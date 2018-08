Mundo

Portugal está em alerta devido a onda de calor

Em Portugal, as temperaturas vão estar, esta semana, acima dos valores médios e podem ter impacto na saúde pública e na propagação de incêndios.

Fotografia: DR

Em Portugal, a Protecção Civil reforçou as acções de monitorização da floresta, preposicionou bombeiros e envolveu os serviços municipais de Protecção Civil no aumento da prontidão, face à onda de calor que se anuncia para os próximos dias, que pode ter "máximos históricos".

Perante as previsões de brusco aumento da temperatura para esta semana, que pode chegar aos 45 graus, responsáveis da Protecção Civil, da Direcção-Geral da Saúde e do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) deram, na segunda-feira, uma conferência de imprensa a alertar para a situação, mas também para tranquilizar os portugueses e quem vive ou viaja para o país.

Patrícia Gaspar, da Autoridade Nacional de Protecção Civil, disse que o uso do fogo terá “tolerância zero”.Até ontem à noite, o interior do país estava em “estado de alerta especial” e a Protecção Civil em articulação com as Forças Armadas, o Instituto de Conservação da Natureza e a GNR em termos de patrulhamentos da floresta, para prevenir incêndios, disse Patrícia Gaspar.

Previa-se para a partir de ontem um aumento da temperatura, mais vento e uma redução da humidade, com valores da temperatura “mui-to acima dos habituais”, alertou Nuno Moreira, do Insti-

tuto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Uma onda de calor como a que vai atingir o país nos próximos dias, com quinta-feira a ser o dia mais quente, “já aconteceu e não é novidade”, mas alguns locais podem registar "máximos históricos" de temperatura, disse Nuno Moreira.

O responsável salientou que as condições atmosféricas vão mudar "de forma bastante brusca" e a situação de muito calor deve prolongar-se.