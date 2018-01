Mundo

Puigdemont só pode ser empossado em Espanha

Victor Carvalho

A tomada de posse de Carles Puigdemont como presidente do Governo da Catalunha já não acontecerá amanhã, como estava previsto, a menos que ele aceite regressar a Espanha, onde o aguarda um mandato de prisão pronto para ser executado

O líder dos catalãs Carls Puigdemont corre o risco de ser detido se regressar a Catalunha para assumir o seu cargo

Fotografia: tarip mikkel khan | afp

O Tribunal Constitucional de Espanha acabou com todas as dúvidas que ainda restavam decidindo que Carles Puigdemont só pode ser empossado como líder do Governo da Catalunha se regressar a Espanha, e não à distância como ele pretendia.

Para já esta decisão inviabiliza a possibilidade dele tomar amanhã posse no Parlamento da Catalunha, uma vez que mal pise solo espanhol será imediatamente detido ao abrigo de um mandato de captura emitido pelas autoridades judiciais.

Carles Puigdemont, desde a Bélgica, anunciou que vai seguir as indicações dadas este sábado pelo Tribunal Constitucional espanhol, e anunciou que vai pedir ao juiz que lhe conceda autorização para estar presente na cerimónia de investidura como presidente do Governo regional da Catalunha, marcada para amanhã em Barcelona.

Em desenvolimento na edição impressa de 30/01/2018