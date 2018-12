Mundo

Queda de helicóptero mata quatro em Portugal

Os corpos das quatro vítimas da queda de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergências Médicas de Portugal (INEM) foram recolhidos ontem, de acordo com as autoridades locais.

Fotografia: DR

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, classificou o acidente um “momento raro e muito triste” e pediu o apuramento de “tudo o que se terá passado”. A aeronave em causa é uma Agusta A109S, operada pela empresa Babcock. Este é o acidente aéreo mais grave ocorrido este ano em Portugal, elevando para seis o número de vítimas mortais em desastres de aviação desde Janeiro.

A avaliação preliminar dos destroços do helicóptero do INEM acidentado no sábado indica que a queda da aeronave aconteceu na sequência da colisão com uma antena emissora existente na zona, afirmou on-tem o gabinete que investiga acidentes aéreos.

A falta de "caixa negra" vai provocar "um maior grau de incerteza e de morosidade" na investigação do acidente, admite o gabinete que investiga estes acidentes.