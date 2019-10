Mundo

Rainha destaca o “Brexit” no programa do Governo

Várias propostas de lei relacionadas com o “Brexit” destacam-se no programa do Governo britânico para os próximos meses apresentado ontem pela Rainha Elizabeth II no Parlamento, o qual in-clui a implementação de um eventual acordo negociado com Bruxelas e novas regras para a imigração.

A Rainha Elizabeth II priorizou a saída do país da UE no discurso

“A prioridade do Governo sempre foi garantir a saída do Reino Unido da União Europeia em 31 de Outubro. O Governo pretende trabalhar no sentido de uma nova parceria com a União Europeia baseada no comércio livre e na cooperação amistosa”, começou por ler a Rainha Elizabeth II.

O texto acrescentou que o Governo do Primeiro-Mi-nistro Boris Johnson vai im-plementar novas leis para as áreas da pesca, agricultura e comércio, “para aproveitar as oportunidades decorrentes da saída da União Europeia”.

A Rainha disse, também, que uma nova lei para a imigração que vai pôr fim à liberdade de circulação dos cida-

dãos europeus, “vai estabelecer as bases para um sistema de imigração justo, moderno e global”.

“O meu Governo continua empenhado em garantir que os cidadãos europeus residentes que construíram as suas vidas e contribuíram muito para o Reino Unido tenham o direito de permanecer”, vincou.

O discurso da Rainha é um evento pleno de pompa, que inclui o transporte da monarca numa carruagem dourada e o uso de trajes de cerimónia, em particular a coroa.