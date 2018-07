Mundo

Reunião tenta salvar o programa atómico

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países que assinaram o acordo sobre energia nuclear com o Irão em 2015 reúnem-se na sexta-feira em Viena, Áustria, numa tentativa de salvaguardar o pacto após a saída dos Estados Unidos.

De acordo com a agência de notícias oficial iraniana Irna, a reunião ministerial foi solicitada pelo Governo do Irão estando previstas as presenças de representantes de Teerão, Berlim, Paris, Londres, Moscovo e Pequim.

Durante o encontro, prevê-se que sejam abordadas medidas e soluções no sentido da preservação do pacto, principalmente a questão relacionada com “os incentivos” da União Europeia.

Após a saída dos Estados Unidos e da decisão de Washington que aponta para implementação de sanções contra Teerão, as autoridades iranianas frisaram que o país apenas se mantém no pacto se forem garantidos os interesses económicos do país.

O acordo de 2015 limita o programa atómico de Teerão em troca do levantamento de sanções internacionais, mas as novas medidas norte-americanas acabam por ter impactos a nível mundial.

Várias empresas europeias, entre as quais as multinacionais Total e Peugeot, já anunciaram que se as posições norte-americanas se mantiverem, as relações comerciais com o Irão podem terminar, apesar de a Comissão Europeia ter activado o “estatuto de bloqueio” para proteger a actividade das empresas.

O director de Planificação Política do Departamento de Estado norte-americano, Brian Hook, disse na passada segunda-feira que Washington não está a considerar a possibilidade de avançar com situações de excepção porque quer manter a pressão sobre o Irão.

Hook acrescentou que os EUA pretendem reduzir os lucros que o Irão obtém da venda de petróleo e, por isso, activou uma campanha contra o país persa.

A comissão conjunta sobre o acordo nuclear reuniu-se no passado dia 25 de Maio em Viena, ao nível de representantes dos ministros dos Negócios Estrangeiros e depois promoveu, no dia 7 de Junho, um encontro de especialistas.

Devido ao fracasso do acordo, as autoridades iranianas alertaram que o programa atómico vai ser retomado, incluindo o programa de urânio enriquecido.