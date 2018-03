Russos escolhem Presidente

FMI aponta destino para o excedente orçamental

O Fundo Monetário Internacional (FMI) pediu que o Governo empregue o excedente de dinheiro obtido com a previsão orçamental mais baixa do preço do petróleo, no pagamento da dívida pública interna, revelou ontem, em Luanda, o director do Departamento Angola da instituição financeira.