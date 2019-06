Mundo

Theresa May deixa chefia do Partido Conservador

Dirigente continua no cargo de Primeira-Ministra até que sucessor seja eleito entre os candidatos do Partido Conservador, em reunião a decorrer a partir da segunda quinzena de Julho.

Fotografia: DR

A Primeira-Ministra britânica, Theresa May, formalizou hoje a demissão da liderança do Partido Conservador anunciada em Maio, numa decisão que está a provocar movimentações internas para encontrar um sucessor.

May deixa a liderança do Partido Conservador, mas permanece como Primeira-Ministra do Reino Unido até que o sucessor seja eleito, o que deve acontecer na segunda quinzena de Julho.

A partir de segunda-feira, membros do partido têm uma semana para se inscrever e concorrer à liderança e, consequentemente, ao cargo de Primeiro-Ministro, já que o Partido Conservador ocupa a maioria na Câmara dos Comuns.



Notícia em desenvolvimento...