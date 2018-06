Mundo

Tusk reconhece deterioração nas relações com Washington

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, reconheceu ontem que as relações entre a União Europeia (UE) e os Estados Unidos estão submetidas a uma “imensa pressão” por causa das decisões do Presidente norte-americano, Donald Trump, e alertou que a UE deve “preparar-se para o pior cenário.”

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, reconheceu esta quarta-feira que as relações entre a União Europeia (UE) e os Estados Unidos estão submetidas a uma “imensa pressão” por causa das decisões do Presidente norte-americano, Donald Trump, e alertou que a UE deve “preparar-se para o pior cenário.