Mundo

UE avalia pedido de ajuda de emergência de Espanha

A Comissão Europeia confirmou ontem estar a avaliar o pedido de ajuda de emergência adicional feito por Espanha, na sequência da entrada em Ceuta de 602 imigrantes da África Subsahariana na passada quinta-feira.

Espanha tem sido o destino de muitos cidadãos africanos

Fotografia: Lusa

“A comissão está ao corrente da situação, que, na realidade, não é nova. Temos acompanhado atentamente os últimos desenvolvimentos”, começou por referir a porta-voz comunitária responsável pela pasta das Migrações.

Natasha Bertaud indicou que o comissário europeu das Migrações, Dimitris Avramopoulos, falou na sexta-feira com o ministro espanhol do Interior, Fernando Grande-Marlaska, para reiterar o apoio do executivo comunitário a Espanha.

“Entretanto, Espanha já pediu ajuda adicional de emergência e estamos a avaliá-la com celeridade”, detalhou.

A porta-voz comunitária recordou que os fluxos migratórios foram um dos temas abordados “directamente” pelos chefes de Estado e Governo comunitários no Conselho Europeu de Junho.

“Todos foram muito claros no compromisso de apoiar Espanha, Marroco e outros países que se encontram na mesma situação, em caso de necessidade, tendo em conta o incremento dos fluxos migratórios no Mediterrâneo.