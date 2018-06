Mundo

União Europeia adopta medidas para proteger interesses no Irão

A Comissão Europeia adoptou esta quarta-feira, em Bruxelas, medidas que ajudam a proteger os interesses das empresas da União Europeia (UE) no Irão face às sanções dos EUA e que visam ainda preservar o acordo nuclear assinado com Teerão.

As novas medidas prevêem que as empresas da UE presentes no Irão possam financiar-se junto do Banco Europeu de Investimento e deverão entrar em vigor o mais tardar no início de Agosto, quando as novas sanções dos EUA contra o Irão começam a ter efeito.