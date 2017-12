Mundo

União Europeia ataca “fake news”

A Comissão Europeia (CE) quer travar a propagação de notícias falsas através de plataformas digitais e apresentar os primeiros resultados desse trabalho já em 2018.

Europa quer travar a propagação de notícias falsas através das plataformas digitais

Fotografia: AFP |

A elaboração de uma estratégia europeia contra as fake news – que a UE define como “desinformação intencional difundida através de plataformas online, meios de comunicação audiovisual ou imprensa tradicional” – conta com a colaboração de um grupo de peritos e com uma consulta pública.

Após ter decidido criar um grupo de peritos de alto nível para a apoiar no combate à desinformação online, a CE está a convidar especialistas a candidatarem-se para integrar este grupo. “Na medida do possível, deve incluir vários representantes de cada área de especialidade, sejam académicos, dos media, das plataformas online ou da sociedade civil”, disse Nathalie Vandystadt, porta-voz da CE para o Mercado Único Digital.

O objectivo deste grupo é ajudar o Executivo europeu - e, concretamente, a comissária para a Economia e Sociedade Digital, Mariya Gabriel - a delimitar o fenómeno, a definir os papéis e responsabilidades dos diferentes intervenientes, a compreender a sua dimensão internacional, a fazer um balanço das diferentes posições e a formular recomendações. Os especialistas deverão iniciar os trabalhos em Janeiro de 2018 e os contributos para a consulta pública (com o objectivo de definir a dimensão do problema, avaliar as medidas já tomadas por vários actores e recolher ideias para acções futuras) podem ser enviados até Feverei­ro. Cidadãos, redes sociais, órgãos de comunicação social, associações, investigadores e autoridades públicas são chamados a contribuir.



Responsabilidade

A tentativa de um Estado ou governo instrumentalizar as notícias a seu favor é antiga. Mas com as novas tecnologias, as notícias falsas “conseguem difundir-se tão rapidamente e de forma tão abrangente que se tornaram uma ameaça à democracia”, realça o jornalista Walter Dean, director pedagógico do “Committee of Concerned Journalists”, referindo o exemplo da Rússia e da campanha presidencial de Donald Trump.

É esta também a visão em Bruxelas que quer, por isso, colocar as tecnológicas e as redes sociais a olhar para o problema e a procurar soluções. Para Nathalie Vandystad, estes são “actores centrais na luta contra as fake news” e, por isso, “devem ser responsáveis pela criação de um ecossistema online justo”.

Questionados sobre de que forma se vão envolver na iniciativa europeia, o Facebook e a Google não respondem. A última limita-se a reencaminhar para artigos no blogue da empresa, onde se vêem os passos dados para “ajudar as pessoas a perceberem o que estão a ler”. Além de colocar etiquetas nas histórias (opinião, local, etc.), de ter uma opção de “fact check” e mais informação sobre os criadores de conteúdos, a tecnológica anunciou em Novembro a participação no “The Trust Project”, da Universidade de Santa Clara (EUA), que junta órgãos de comunicação social e gigantes tecnológicos.