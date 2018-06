Mundo

Zapatero prossegue mediação de reconciliação na Venezuela

O antigo chefe de Governo espanhol José Luis Zapatero reuniu-se ontem, em Caracas, com parte da oposição da Venezuela e prometeu manter o apoio à reconciliação dos venezuelanos porque se “comprometeu com a tarefa”.

Fotografia: DR

“Reuni-me com Timoteo Zambrano, Vicente Díaz y Luis Aquiles Moreno”, afirmou o ex-presidente do Governo de Espanha à agência EFE, referindo-se aos três dirigentes opositores ao Governo venezuelano.

O político espanhol disse ter-se deslocado a Caracas numa visita relacionada com a sua função de mediador da “reconciliação dos venezuelanos durante a crise política, económica e social que o país atravessa”.

Zapatero reiterou que irá continuar o trabalho pela paz na Venezuela, destacando: “quando uma pessoa se compromete com uma tarefa, não a pode abandonar. Não pode acontecer que o tempo gasto não sirva para nada”.

Destacou, ainda, que não vai parar de trabalhar para conseguir a libertação de políticos presos e assegurou que alguns já foram libertados no âmbito do plano de reconciliação nacional anunciado pelo Presidente Nicolás Maduro após a sua reeleição.

Maduro aprovou a libertação de 43 opositores na quarta-feira, depois de ter libertado outro grupo no início do mês.

O ex-presidente do Governo da Espanha esteve na Venezuela como observador das eleições presidenciais realizadas a 20 de Maio e nas quais o Chefe de Estado Nicolás Maduro foi reeleito, apesar do boicote da maioria da oposição e contestação de alguns países da Organização dos Estados Americanos, com especial realce os Estados Unidos.

A aliança dos partidos de oposição Mesa da Unidade Democrática (MUD) - que não participou nas eleições presidenciais - criticou a presença de Rodríguez Zapatero através da sua conta na rede social Twitter.

Segundo a MUD, a intenção do político espanhol é o de “lavar a cara de Maduro para diminuir as sanções (que os EUA e outros países impuseram) contra os corruptos”.

“Zapatero mostrou que ele não é um mediador. O seu desempenho sempre foi ajustado aos interesses de Nicolás Maduro e não dos venezuelanos”, acrescentou o MUD noutra mensagem.



“Provocações “ de Bogotá

O Presidente venezuelano Nicolás Maduro acusou, na sexta-feira, o homólogo colombiano de fomentar alegadas “provocações” de natureza militar de modo a arrastar os dois países para um conflito que justifique a intervenção norte-americana, refere um despacho da agência France Presse.

“O Governo colombiano de Juan Manuel Santos está a fomentar incidentes militares e provocações a partir da Colômbia, e também dentro do território venezuelano, com o objectivo de desencadear um conflito” entre os dois países, acusou Nicolás Maduro durante uma reunião com militares, segundo a AFP.

“Dirijo-me às forças armadas e policiais colombianas para que elas não se prestem às manobras do seu Presidente em exercício (...) que gostaria de desencadear um conflito armado para o benefício do imperialismo norte-americano e contra a República soberana da Venezuela”, disse Maduro. “Não devemos baixar a guarda por um momento”, acrescentou.

As acusações do Chefe de Estado venezuelano aconteceram na véspera da segunda volta das eleições presidenciais na Colômbia, o primeiro desde a paz com as ex-forças guerrilheiras das FARC.

Juan Manuel Santos não pôde voltar a concorrer depois de dois mandatos consecutivos desde 2010.

Nicolás Maduro convidou o sucessor do actual Presidente colombiano a “corrigir os grandes erros de Juan Manuel Santos”, que resultaram, segundo ele, nas piores relações de “200 anos” entre os dois vizinhos.

O Presidente Maduro instruiu o comandante das operações estratégicas, o general Remigio Ceballos, para que tome “as medidas necessárias com vista a (...) aniquilar quaisquer provocações ou incidentes que o Governo cessante da Colômbia possa levar a cabo para minar as relações entre a Venezuela e a Colômbia”.

As acusações de Maduro contra as autoridades colombianas são frequentes e Santos é apresentado pelo seu homólogo venezuelano como “um lacaio” dos Estados Unidos.